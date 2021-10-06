Amazon открыла в Британии первый непродовольственный магазин за пределами США

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Amazon открыла в среду свой первый магазин непродовольственных товаров в Великобритании. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Магазин расположен в торговом центре Bluewater недалеко от города Дартфорд в графстве Кент и называется Amazon 4-star, потому что каждый товар в нем получил оценку от онлайн-покупателей не менее четырех звезд из пяти. По данным Би-би-си, это первая торговая точка подобного рода, которую компания открыла за пределами США. В магазине будут продаваться около двух тыс. популярных товаров, среди которых книги, бытовая электроника, игрушки и товары для дома.

"Я работал над этим (открытием магазина - прим. ТАСС) последние два года, поэтому мы, конечно, очень хотим привлечь покупателей и посмотреть, что они думают", - рассказал директор магазина Энди Джонс агентству PA. Он сообщил, что компания начала планировать открытие магазина еще до пандемии COVID-19. Джонс добавил, что ассортимент товаров в нем будет регулярно меняться, а сотрудники Amazon намерены прислушиваться к отзывам покупателей.

В магазине будут использоваться электронные ценники для того, чтобы цены в нем совпадали с указанными на сайте Amazon. Покупателям не нужно иметь учетную запись на Amazon, чтобы проверить их. Кроме того, люди смогут забрать в магазине товары, заказанные онлайн, а также вернуть вещи без упаковки и этикеток. Джонс не подтвердил, входит ли в планы компании открытие новых подобных торговых точек в Великобритании.

Свой первый продуктовый магазин Amazon Fresh в Великобритании компания открыла в районе Илинг (Лондон) в марте 2020 года. В Amazon сообщили, что его открытие было "хорошо воспринято" общественностью. В настоящее время в Лондоне насчитывается шесть таких точек.