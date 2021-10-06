Правительство утвердило правила взимания платы на платных трассах и их участках

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам федерального значения и платным участкам таких дорог, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что постановление вступит в силу 1 марта 2022 года и действует до марта 2028 года.

Настоящие правила оговаривают понятие открытого способа взимания платы. Так, в случае открытого способа взимания платы [оплата происходит либо в конце, либо в начале участка, въезды и выезды не ограничиваются] пользователь вне зависимости от фактически пройденного расстояния вносит плату на каждом из пунктов оплаты, расположенных на этой дороге.

В ином случае, то есть при закрытом способе взимания платы [все въезды и выезды с трассы ограничены пунктами взимания платы], водитель оплачивает только пройденное расстояние на выезде с платной дороги по специальному талону, полученному на пункте выдачи талонов. Отмечается, что при утере или отсутствии талона оператор рассчитывает стоимость проезда из максимально возможного расстояния в зависимости от расположения пункта оплаты, через который пользователь осуществляет выезд с платной дороги.

Правила также устанавливают порядок взаимодействия оператора и пользователя. Например, оператор обязан размещать на информационных табло в общедоступных для пользователей местах и на официальном сайте информацию о размере платы, способах и сроках ее внесения, в том числе о размере и порядке получения скидок по оплате проезда, льготах, а также о мере ответственности за неуплату проезда.

Также в случае предоплаты оператор должен уведомлять пользователя о поступлении средств или о необходимости внести дополнительную сумму, в случае, если деньги были перечислены в недостаточном для оплаты размере.

Способы оплаты

Пользователю доступны три способа оплаты, такие как оплата на пункте взимания платы на платной автодороге, предоплата в случае регистрации пользователя в информационной системе, а также постоплата на дорогах, оборудованных системой "свободный поток".

На трассах, оснащенных данной системой, пользователь также может внести оплату как до, так и после поездки. При этом, в случае образования у пользователя задолженности по оплате проезда, при пополнении лицевого счета в первую очередь погашается задолженность.