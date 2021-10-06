Предприятие по выращиванию зерновых за 6 млрд рублей создадут в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Грейнрус Агро" будет выращивать зерновые в Большесельском и Некоузском районах Ярославской области, объем инвестиций в проект составит более 6 млрд рублей, соответствующее соглашение заключили на площадке агровыставки "Золотая осень". Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Инвестиционная емкость проекта - более 6 млрд рублей, по итогам его реализации будет создано 186 рабочих мест. В Большесельском районе уже создается растениеводческое хозяйство для выращивания зерновых и масличных культур на площади 10,5 тыс. га, 30 тыс. га будет введено в севооборот в Некоузском районе", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

По словам губернатора, ожидается, что годовой объем производства к 2025 году составит более 124 тыс. т зерна. Продукцию будут поставлять на завод группы компаний "Грейнрус" в Ярославской области, а также на крупные птицефабрики региона - "Волжанин" и "Ярославский бройлер". Также планируется экспорт продукции в прикаспийские государства.

"По результатам реализации инвестсоглашения налоговые отчисления составят около 85 млн рублей, в том числе в областной и местный бюджеты - почти 78 млн рублей", - уточняет пресс-служба.

По данным правительства региона, за пять лет в Ярославской области реализовали 27 инвестиционных проектов на сумму 11,4 млрд рублей, создали более 2 тыс. рабочих мест.