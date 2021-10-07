Новосибирские власти вложат 40 млн рублей в актуализацию к 2023 году схем газоснабжения

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Новосибирские власти намерены до конца 2022 года актуализировать схемы газоснабжения в муниципалитетах для догазификации домов. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 40 млн рублей, сообщил ТАСС министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Газпрома" и властей регионов обеспечить до 2023 года доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан.

"Актуализация схемы планируется до конца 2022 года, [она обусловлена] отсутствием схем газоснабжения населенных пунктов, планируемых к газификации", - сказал он.

Министр добавил, что на эти цели в областном бюджете в 2021 и 2022 годах запланировано 40 млн рублей. Срок для догазификации установлен на период до 2022 года, однако в случае необходимости реконструкции газораспределительных или газотранспортных сетей подключение домов проводится в 2023 и последующих годах. Также сроки продлеваются для тех граждан, кто обратился с заявкой в конце 2022 года.

Денис Архипов не смог назвать общую сумму, которая потребуется на догазификацию, отметив, что объем средств сейчас уточняется. Источники финансирования и его порядок определят федеральные органы власти и "Газпром".

Ранее сообщалось, что около 70-80 тыс. домовладений необходимо догазифицировать в Новосибирской области до 2023 года. Архипов отмечал, что схемы газоснабжения в муниципалитетах необходимо детализировать, так как не все они охватывают распределительные сети.