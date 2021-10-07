На Кубани в течение пяти лет намерены закрыть потребность в саженцах винограда

ТАСС, 7 октября. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных винодельческих регионов России, где потребность в собственном посадочном материале винограда покрыта на 65%, планируют в течение пяти лет довести этот показатель до 100%. Об этом ТАСС в кулуарах российской агропромышленной выставки "Золотая осень" заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что развитие питомниководства в отрасли виноградарства в Краснодарском крае и выведение автохтонных сортов винограда, в том числе за счет сохранения виноградопригодных земель, повысит конкурентоспособность кубанских вин на зарубежных рынках и позволит побеждать на международных дегустациях.

"Мы сейчас имеем 65% собственных саженцев в закладке. Если мы сохраним тот же объем [закладки], который есть сейчас: около 1,7 тыс. - 2 тыс. га ежегодно закладываем новых, то в течение пяти лет закроем потребность на 100%", - сказал Коробка.

Он пояснил, что питомниководческие виноградные хозяйства региона производят около 3,5 млн штук саженцев в год, текущая потребность региона составляет примерно 5-6 млн саженцев в год. При этом, так как регион намерен наращивать площади под виноград в пределах еще 30-50 тыс. га, то потребность в саженцах возрастет примерно до 10 млн штук в год. Коробка добавил, что в 2022 году одно из агрофирм региона планирует создать новый питомник.

На Кубани под виноградарство занято примерно 28 тыс. га. На краевом уровне на Кубани запретили застройку виноградопригодных земель. Большая доля выращиваемого на Кубани винограда - общеевропейские сорта. При этом в регионе существуют и автохтонные - Красностоп, Рубин Голодриги и другие. В крае работают три питомниководческих виноградных хозяйства - "Фанагория-Агро", "Южная", и "Таманский биотехнологический центр".

Краснодарский край является одним из ведущих винодельческих регионов в России, общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в стране. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. В крае установлено девять географических объектов с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и 21 территория производства вин с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

О выставке

В выставке "Золотая осень", которая проходит в двадцать третий раз, примут участие более 100 экспонентов из различных регионов России. "Золотая осень - 2021" познакомит с ключевыми тенденциями и достижениями АПК. Здесь развернется масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, а также будет организована демонстрация испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов. Павильон животноводства разместится на 2,5 тыс. кв. м и представит лучшие достижения отечественного молочного и мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства, козоводства и других подотраслей.