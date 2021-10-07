"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Газпром" стал лидером среди крупнейших российских компаний по объему реализации продукции по итогам 2020 года, следует из рейтинга RAEX-600, опубликованного в газете "Коммерсантъ" в четверг.

Объем реализации "Газпрома" в 2020 году составил 6,069 трлн рублей с темпом роста -19,6%. В 2019 году компания занимала второе место с объемом реализации 7,546 трлн рублей.

На втором месте оказался "Лукойл". В прошлом году объем реализации компании составил 5,195 трлн (против 7,415 трлн рублей в 2019 году) с темпом роста -29,9%.

Третье место занимает "Роснефть" с объемом реализации в 4,997 трлн рублей (-35,4% по сравнению с 2019 годом). На четвертом месте расположился Сбербанк с объемом реализации 3,365 трлн рублей. Пятерку замыкает ОАО "РЖД", чей объем реализации составил 2,279 трлн рублей (-9,1% в сравнении с 2019 годом).

Шестое место заняла компания X5 Retail Group (управляющая сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель"), объем реализации - 1,978 трлн рублей. На седьмой строчке рейтинга госкорпорация "Ростех" с объемом реализации в 1,878 трлн рублей. Восьмое место у розничной сети "Магнит" (объем реализации - 1,554 трлн рублей), девятое место досталось банку ВТБ с объемом реализации в 1,252 трлн рублей. Замыкает десятку крупнейших компаний России госкорпорации "Росатом", объем реализации - 1,207 трлн рублей.

Согласно данным рейтинга, совокупная выручка включенных в него компаний составила 90,2 трлн рублей.