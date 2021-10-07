Две школы и ДК отремонтируют в КБР в 2021 году по программе развития сельских территорий

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт зданий двух школ, дома культуры и строительство водозаборной скважины планируется в двух сельских поселениях Кабардино-Балкарии (КБР) до конца года в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

"В 2021 году в рамках ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в КБР реализуются три социально значимых проекта, которые прошли конкурсный отбор, проводимый Министерством сельского хозяйства РФ. Так, до конца года ожидается завершение капитального ремонта здания школы, реконструкции уличного освещения и строительство новой водозаборной скважины в селении Пролетарское. А также капремонт учебного корпуса средней школы и здания районного дома культуры в Кашхатау. Для районного дома культуры также приобретем два автобуса", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территории" в станице Солдатская до конца года построят водозаборную скважину. "А к концу 2022 года планируем завершить строительство дошкольного образовательного учреждения в сельском поселении станица Солдатская", - добавил Сижажев. По его словам, на финансирование этих проектов только в 2021 году предусмотрено 183,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета составляют 181,7 млн рублей, республиканского - 1,8 млн руб.

Что касается поддержки сельского населения, то в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" действует программа "Сельская ипотека", направленная на предоставление ипотечных кредитов по льготной процентной ставке, сказал собеседник агентства. "Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме", - сказал министр.