Каспийский трубопроводный консорциум в ноябре планирует выплатить дивиденды за II квартал

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) намерен в ноябре выплатить дивиденды по итогам второго квартала 2021 года в объеме $287 млн. Об этом глава компании Николай Горбань сообщил на 14-м Евразийском форуме Kazenergy.

"В ноябре планируется выплата дивидендов за второй квартал этого года в размере $287 млн", - отметил Горбань.

Финансовая политика КТК предусматривает дальнейшее ежеквартальное начисление дивидендов. Их сумма будет формироваться из прибыли с учетом капитальных и эксплуатационных затрат, а также наличия либо отсутствия новых крупных проектов.

О компании

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.

"Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК Компани".