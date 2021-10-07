На новом участке порта Приморск построят перегрузочный комплекс

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в границы морского порта Приморск в Выборгском районе Ленинградской области дополнительных земельных участков для строительства универсального перегрузочного комплекса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"На новой территории планируется строительство универсального перегрузочного комплекса и необходимой для этого инфраструктуры. Комплекс предназначен для перегрузки в морские суда угля, минеральных удобрений, контейнеров, различных грузов и сельскохозяйственной продукции. Его мощность составит 35,6 млн т в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие морских портов", который входит в национальный проект "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".