Softline подтвердила намерение провести IPO на площадке Лондонской биржи

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Компания Softline подтверждает намерение провести первичное публичное размещение (IPO) на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в сообщении компании в четверг.

"Вслед за объявлением о публикации Регистрационного документа от 30 сентября 2021 года, Softline, ведущий международный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, подтверждает свое намерение провести первичное публичное размещение. Softline подтверждает свое намерение подать заявку о включении ГДР в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также о допуске ГДР к торгам на основной торговой площадке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской", - говорится в сообщении.

Цена предложения будет определена после формирования книги заявок. Допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже может состояться в октябре 2021 года.

Ожидается, что средства, полученные от первичного компонента размещения, составят около $400 млн и будут использованы для финансирования дальнейшего развития и реализации стратегии роста компании.

"Мы рады подтвердить свое намерение провести первичное публичное размещение - это важная веха, которая знаменует новый этап для Softline и почти 6000 сотрудников нашей компании по всему миру. Вступая в новую фазу роста, мы продолжим создавать для наших клиентов... решения в качестве незаменимого партнера в области цифровой трансформации и кибербезопасности. Проникновение информационных технологий продолжится повсеместно, а рынок ИТ остается и продолжит быть быстрорастущим, что обещает огромный потенциал для дальнейшей экспансии", - приводятся в сообщении слова основателя компании Игоря Боровикова.

О компании

Компания Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Она помогает, содействует и ускоряет цифровую трансформацию деятельности клиентов. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. ИТ-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.

Оборот Softline за год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил 1,8 млрд долларов, штат сотрудников по всему миру составляет около 6 тыс. человек. Компания осуществляет деятельность в более чем 50 странах на развивающихся рынках.