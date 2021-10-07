ФАС предписала ульяновскому регулятору снизить тарифы на твердые коммунальные отходы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. ФАС России в ходе внеплановой проверки совместно с Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области выявили нарушения в ценообразовании тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Регулятор предписал снизить тарифы двум ульяновским компаниям на 32% и 75% соответственно, сообщает пресс-служба ФАС.

"ФАС России провела внеплановую проверку Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области. Служба выявила ряд нарушений законодательства при установлении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 2019-2020 годы для регионального оператора ООО "Горкомхоз" и оператора по обработке мусора ООО "Центр экологических технологий" (ООО "ЦЭТ"). <…> ФАС России выдала предписание тарифному регулятору Ульяновской области в срок до 1 ноября 2021 года привести тарифы в соответствие с законодательством. По предварительным расчетам тарифы ООО "ЦЭТ" должны снизиться примерно на 75%, ООО "Горкомхоз" на 32%", - говорится в сообщении ФАС.

В пресс-службе регулятора пояснили, что попавшие под проверку компании нарушали технологические требования реализации инновационного проекта по обработке мусора и рекультивации Баратаевского карьера, территория которого на текущий момент оборудована под полигон для размещения отходов.