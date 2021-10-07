"Ъ": "Россети" могут стать единым оператором электрозарядных станций

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" может стать единым оператором зарядной инфраструктуры в России. Такое предложение звучало на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, который поручил Министерству энергетики РФ проработать соответствующий вопрос, сообщило в четверг издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, федеральный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей будет разрабатывать единые технические требования для станций, заниматься их установкой и техническим присоединением к электросетям, подключать ЭЗС к онлайн-платформе для их управления, а также осуществлять техническое и санитарное обслуживание. При этом выручка оператора будет формироваться из комиссии с продаж электроэнергии.

Один из собеседников "Коммерсанта" уточнил, что вопрос уже не стоит на повестке и приоритет будет отдан рыночному подходу с участием нескольких операторов. Другой источник издания сообщил, что окончательного решения пока нет.

Отмечается, что выбор "Россетей" критикуется, так как группа владеет монополией на доступ к электросетям. При этом остро стоит вопрос разработки единого техрегламента, что может усложнить доступ независимых производителей к сети.

В Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что проработка поручения Белоусова продолжается.