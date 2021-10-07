Мощности очистных сооружений в Благовещенске увеличат до 85 тыс. кубометров в сутки

ТАСС, 7 октября. Власти Амурской области направят средства инфраструктурного бюджетного кредита на реконструкцию очистных сооружений в Благовещенске, мощность которых увеличится до 85 тыс. кубометров в сутки. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены и одобрены заявки на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов для 12 регионов РФ, в числе которых и Амурская область. Регион получит более 2,5 млрд рублей на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Благовещенске.

"Проект реконструкции очистных сооружений предполагает увеличение мощности переработки с 60 до 85 тыс. кубометров в сутки. При его обновлении будут использованы новые технологии очистки вод", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, реконструкция очистных сооружений начнется в 2022 году, проведенные работы дадут возможность подключить к ним новые объекты. Одним из крупнейших объектов комплексной жилищной застройки в Благовещенске является "Северный жилой район", где планируется строительство около 500 тыс. кв. метров жилья и всей сопутствующей социальной инфраструктуры.

Как уточнил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, ввод объекта позволит закрыть всю существующую и перспективную потребность в подключении жилых и промышленных объектов к канализационным сетям в Благовещенске, что отразится на развитии строительной отрасли областного центра.

В соответствии с нацпроектом "Жилье" в Приамурье в 2021 году планируется ввод 220 тыс. кв. метров жилья. "Это неплохой показатель, но потенциал области не реализован в полном объеме. Для увеличения количества вводимых объектов необходимо решать две задачи, первая из которых - спрос. Для этого в области действует ряд программ, в частности дальневосточная и сельская ипотеки. Второе - это обеспечение объектов необходимой инфраструктурой, данный вопрос получил решение", - цитируют в сообщении Орлова.

Помимо этого, дополнительно подана заявка на предоставление бюджетных кредитов региону на строительство и реконструкцию водозабора "Северный", а также на строительство детского сада на 350 мест в "Северном жилом районе".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Бюджетный кредит предоставляется под ставку 3% годовых, что ниже уровня инфляции.