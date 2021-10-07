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Более 30 млрд рублей выдали жителям Приморья на оформление "Дальневосточной ипотеки"

С 2018 года на улучшение жилищных условий выдали 7 386 льготных кредитов

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Жителям Приморского края выдали 30,6 млрд рублей на оформление "Дальневосточной ипотеки" с 2018 года. Льготный ипотечный кредит стимулирует жилищное строительство в крае, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморья.

"Всего приморцам с 2018 года выдано 30,6 млрд рублей. На данный момент на улучшение жилищных условий уже выдано 7 386 льготных кредитов. В городских округах льготную ипотеку можно оформить на покупку квартиры в новостройке, жители сельских территорий на эти средства могут приобрести квартиру на вторичном рынке или построить дом", - пояснили в пресс-службе.

"Дальневосточная ипотека" под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Финансирование программы в Приморском крае проходит в рамках программы "Обеспечение жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

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РоссияПриморский край
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