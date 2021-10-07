Свыше 170 нестационарных торговых объектов для аренды разместили на инвестпортале Москвы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 170 нестационарных торговых объектов (НТО) и площадок для их размещения доступны для аренды на инвестиционном портале Москвы. Предприниматели могут открыть в них пункты проката, торговые точки или предприятия общественного питания, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Торги на право аренды и размещения нестационарных торговых объектов проводятся в Москве регулярно. Сейчас от города выставлено более 170 точек во всех округах столицы. Их площадь составляет от 2,5 до более 400 кв. м. Всего с начала 2021 года реализовано около 380 подобных объектов, арендаторы смогут пользоваться ими в течение пяти лет", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Больше всего объектов для аренды находится на юго-западе столицы - здесь их 34. Самый крупный расположен на территории парка "Фили" (пересечение улиц Барклая и Новозаводской), его площадь составляет 413 кв. м. Здесь арендатор сможет организовать точку общественного питания. На торги выставлены сезонные зимние лоты - около 50 площадок в разных районах Москвы для размещения елочных базаров. Их площадь варьируется от 12 до 50 кв. м. Самую большую точку продажи елей можно арендовать в сквере на северо-востоке столицы по адресу: улица Бажова, дом 8. Заявки на участие принимают до 15 октября.

"За девять месяцев 2021 года на право аренды существующих нестационарных торговых объектов или размещения новых претендовали почти 1,7 тыс. участников. Конкуренция на аукционах составила в среднем более 4,4 участника на лот. Общая стоимость аренды НТО по итогам торгов превысила 29,5 млн рублей", - сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Подробная информация о каждом из объектов размещена на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города". Принять участие в торгах столичные предприниматели могут на сайте единой электронной торговой площадки.