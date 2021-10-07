Около 3,3 млн россиян посетили Турцию с начала года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Около 3,3 млн россиян посетили Турцию с января по сентябрь 2021 года, следует из презентации, которую представила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-саммита Travelpayouts.

"Количество туристов по основным туристическим направлениям за девять месяцев 2021 года - Турция - около 3,3 млн", - говорится в презентации.

По данным АТОР, Кипр за девять месяцев 2021 года посетили около 410 тыс. российских туристов, Египет - 350 тыс., ОАЭ - 320 тыс., Мальдивы - 178 тыс., Кубу - 120 тыс., Хорватию - 100 тыс., Грецию - 90 тыс., Тунис - 70 тыс., Сербию - 50 тыс., Мексику - 40 тыс., Доминикану - 27 тыс., Болгарию - 25 тыс.

"В совокупности перечисленные здесь направления, их 13, приняли около 7 млн наших граждан, 7 млн поездок наших граждан в эти страны. Это примерно треть от общего количества. Все остальные страны показывают существенно меньшие объемы. И на основании этого мы можем сделать вывод, что объем выездного туризма не просто не восстановился, а по-прежнему существенно отстает от показателей 2019 года", - отметила Ломидзе.

Ранее "Вестник АТОР" со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции сообщал, что за восемь месяцев 2021 года Турцию посетили около 2,5 млн российских туристов - на 218% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 49% меньше, чем за январь - август 2019 года. Россия заняла первое место по объемам турпотока в Турцию в январе - августе 2021 года.