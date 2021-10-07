В ФАС заявили о снижении предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает снижение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в Москве в среднем на 3,7%, говорится в сообщении службы.

"Предельные оптовые надбавки к ценам на лекарства в Москве снижены в среднем на 3,7%", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в самой востребованной ценовой группе ЖНВЛП стоимостью от 100 до 500 рублей снижение предельного размера оптовой надбавки составит 5%. В ФАС напомнили, что в прошлом году специалисты ведомства разработали и утвердили методику, которая стала соответствовать новой редакции закона об обращении лекарственных средств. По мнению ФАС, эти документы привели к единообразию применение налога на добавленную стоимость (НДС) при расчете оптовых надбавок и ликвидировали гипотетическую возможность дискриминации организаций в зависимости от системы общего или упрощенного налогового обложения.

Методика ФАС России вступила в силу с 1 марта 2021 года. "Учитывая это, антимонопольное ведомство инициировало пересмотр во всех регионах предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим ценам производителей на жизненно необходимые лекарства с целью обеспечения их максимальной доступности для граждан. Следует подчеркнуть, что они устанавливаются субъектами Российской Федерации по указанной методике ФАС и необходимы для предотвращения неконтролируемых пиковых изменений цен на лекарственные препараты в аптеках, а также дефицита лекарств, которые включены в перечень ЖНВЛП", - отмечается в сообщении.

В ФАС пояснили, что в настоящее время антимонопольная служба согласовала проект новых оптовых надбавок, которые будут действовать на территории Москвы. Он предусматривает их снижение в среднем на 3,7%. "Такое снижение во многом обусловлено изменением ценовых диапазонов лекарственных препаратов и другими факторами", - считают в ведомстве. Чтобы все участники рынка успели перейти на новую систему надбавок, постановление правительства Москвы вступит в силу 1 ноября 2021 года.

ФАС отметила, что до конца года размеры оптовых надбавок будут пересмотрены во всех регионах страны.