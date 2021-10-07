Ростех намерен серийно печатать 3D-компоненты для самолетов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Первая в РФ российская компания - центр Ростеха - получила разрешение на серийную 3D-печать авиакомпонентов, сообщил Ростех.

"Центр аддитивных технологий госкорпорации Ростех получил лицензию Минпромторга России на серийное производство изделий аддитивным методом. Это первое российское предприятие, подтвердившее свои компетенции по массовой промышленной 3D-печати в интересах авиационной индустрии", - говорится в сообщении.

Лицензия позволяет серийно изготавливать и испытывать комплектующие для гражданских авиалайнеров, вертолетов и двигателей.

Промышленная 3D-печать позволяет сократить срок изготовления отдельных комплектующих с шести месяцев до три недель, изготовленные аддитивным способом комплектующие меньше весят, что позволяет повысить полезную нагрузку и улучшить другие характеристики воздушных судов, отмечает Ростех.

ЦАТ, производящий более 450 видов деталей, обладает наиболее крупным парком оборудования для 3D-печати в России - 41 единицей аддитивного и вспомогательного оборудования.