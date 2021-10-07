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"Лукойл" начал строить второй комплекс газоперерабатывающей установки в Буденновске

Глава компании Вагит Алекперов назвал этот проект одним из самых масштабных на юге России
Глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов (слева) Надежда Колосова/ТАСС
Описание
Глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов (слева)
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" начала строительство второго комплекса газоперерабатывающей установки ООО "Ставролен" в Буденновске на Ставрополье. Проект станет одним из самых масштабных на юге России, сообщил глава компании Вагит Алекперов во время торжественной закладки первого камня на месте будущего строительства.

"Всегда приятно участвовать в закладке камня, с которого начинается уникальное строительство. <...> Уверен, что коллектив подготовлен к реализации масштабнейшего проекта, который будет одним из самых уникальных на юге Российской Федерации", - сказал он.

"Лукойл" ввел на заводе "Ставролен" первый пусковой комплекс газоперерабатывающей установки (ГПУ-1) мощностью 2,2 млрд кубометров в год в феврале 2016 года. Этот проект позволил утилизировать попутный нефтяной газ с месторождений Северного Каспия, обеспечить собственным газом новые энергетические мощности "Лукойла" в Ставропольском крае, а также приступить к производству нефтехимической продукции.

ООО "Ставролен" - нефтехимическое предприятие, один из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена. С 1998 года является дочерней структурой ПАО "Лукойл". Предприятие производит полиэтилен, полипропилен, бензол, винилацетат.

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Северный КавказСтавропольский край
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