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Госдума может обсудить вопрос привлечения звезд шоу-бизнеса к ответу за рекламу "пирамид"

Депутат Александр Хинштейн отметил, что в России также необходимо ввести соответствующую судебную практику

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Профильные комитеты Государственной думы могут рассмотреть варианты привлечения звезд шоу-бизнеса, блогеров и "лидеров мнений" к ответственности за рекламу "финансовых пирамид". Об этом председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме седьмого созыва Александр Хинштейн заявил на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

"Я не исключаю, что нам нужно подумать в этом направлении - здесь, очевидно, законодательство о рекламе - не совсем моя сфера деятельности, но тем не менее я готов, и я уверен, мои коллеги в Государственной Думе по профильному комитету готовы к такой работе. Надо подумать о том, что возможно, участие в рекламе каких-то известных людей, не являющихся профессиональными <…> актерами, [должно сопровождаться] какой-то ответственностью за то, что они говорят", - сказал он.

По мнению Хинштейна, когда актер принимает участие в рекламе, то "это по большому счету его работа, <…> а когда это делают известные люди, обладающие определенным доверием к себе, авторитетом, они тем самым принимают на себя определенные моральные обязательства за то, что рекламируемый ими продукт как минимум надлежащего качества и свойства".

Он добавил, что в России также необходимо ввести соответствующую судебную практику. "Потерпевшие от деятельности тех компаний, которые уже "грохнулись", и те, которые еще "грохнутся", в принципе имеют все основания, даже без изменения закона, обращаться в суд, требуя от амбассадоров, назовем их так, тех, кто торговал своим лицом, какой-то компенсации", - считает Хинштейн.

"Как только мы начнем создавать такие прецеденты, уверяю, что публичные люди начнут к этому относиться гораздо более осторожно. Важно еще, чтобы суды в случае принятия решений назначали взыскание как минимум соразмерное тому (гонорару), что получили эти звезды", - сказал он.

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РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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