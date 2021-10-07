Число брокерских счетов частных инвесторов на Мосбирже достигло по итогам сентября 24 млн

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам сентября 2021 года возросло до 24 млн. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в сентябре на 757 тыс., до 14,5 млн человек, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

При этом число активных клиентов на Московской бирже достигло в сентябре рекордного уровня: сделки совершали 2,3 млн человек. Частные инвесторы вложили в сентябре в российские акции на Московской бирже 35 млрд рублей, в облигации - 57,2 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 87,9% - приходилась на корпоративные облигации, 7,3% - на государственные облигации, 4,8% - на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 39,4%, облигациями - 13,6%, на срочном рынке - 44,6%, на спот-рынке валюты - 12%.

Итоги сентября по ИИС

По итогам сентября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,5 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года достиг 1,2 трлн рублей, в структуре оборота 84,5% приходится на сделки с акциями, 8,1% - с облигациями, 7,4% - с биржевыми фондами.

Регионами - лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (487,2 тыс.), Московская область (273,4 тыс.) и Санкт-Петербург (208,4 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (146,3 тыс. счетов), Башкирия (142,6 тыс. счетов) и Краснодарский край (131,1 тыс. счетов).

Портфели инвесторов

По итогам сентября в портфели частных инвесторов вошли акции "Газпрома" (30,6%), акции "Норникеля" (15,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (8,9% и 7,1% соответственно), "Аэрофлота" (6,9%), "Сургутнефтегаза" (6,6%), ММК (6,2%), МТС (6,2%), Банка ВТБ (5,9%), "Северстали" (5,8). Из иностранных ценных бумаг - ценные бумаги Alibaba (22,8%), Tesla (13,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (12%), Baidu (10,3%), Boeing (7,4%), Amazon (6%), Intel (5,7%), Micron Technology (5,4%), General Electric (5,3%).

В топ-10 биржевых фондов в портфелях по итогам сентября вошли фонд инвестиций в акции США - FXUS (17,2%), IT-сектор США - FXIT (16,5%), в акции Китая - FXCN (16%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото - TRUR (12,4%), в золото - FXGD (11%), фонд на Индекс РТС - FXRL (6,2%), денежные средства и золото - TUSD (6,1%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США - FXRU (5,5%), фонды на индекс S&P 500 - TSPX (4,8%) и SBSP (4,3%).