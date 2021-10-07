Систему общественного транспорта в Пензенской агломерации модернизируют в 2022-2023 годах

ПЕНЗА, 7 октября. /ТАСС/. Проект модернизации системы общественного транспорта в Пензенской агломерации стоимостью 6,4 млрд рублей будет реализован в 2022-2023 годах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Сроки реализации проекта - 2022-2023 годы. <…> Стоимость проекта - 6,4 миллиарда рублей, из них 50% - бюджетные средства, 50% - внебюджетные источники, которые будут нам предоставлены государственной корпорацией ВЭБ.РФ", - цитирует пресс-служба главу региона Олега Мельниченко.

При реализации проекта будут использованы средства инфраструктурного кредита в размере 3,2 млрд рублей. Соответствующую заявку от региона одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в РФ.

Проект позволит полностью модернизировать подвижной состав, будут закуплены новые автобусы на газомоторном топливе. На территории агломерации пересмотрят маршрутную систему, при этом все маршруты будут работать по регулируемому властями тарифу. Кроме того, будет введен единый проездной билет, созданы транспортно-пересадочные узлы, парковки, газовые заправочные комплексы.

По словам Мельниченко, полномочия по организации транспортного обслуживания на территории агломерации с 1 января 2022 года перейдут с муниципального на региональный уровень. "Мы создали казенное учреждение "Организатор перевозок Пензенской области", документы по планированию работы общественного транспорта будут подготовлены до конца этого года", - отметил Мельниченко.

В Пензенскую агломерацию входят Пенза, Заречный, а также ряд населенных пунктов Пензенского, Бессоновского и Мокшанского районов.