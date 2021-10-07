"ИнфраВЭБ" выдаст 750 млн займа на создание добывающего кластера на Северном Кавказе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Эльбрусский горнорудный комбинат (ЭГРК) и Невинномысский гидрометаллургический завод (Невгидромет) получат 750 млн рублей в качестве займа на создание горно-металлургического кластера на Северном Кавказе, который в том числе поможет восстановить подземный рудник. Бридж-кредит на проект выдаст АО "ИнфраВЭБ", сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ в четверг.

"ИнфраВЭБ" предоставляет заем в 750 миллионов рублей сроком на три года на строительство объектов инфраструктуры и первичные платежи по оборудованию. ВЭБ.РФ рассматривает свое участие в финансировании проекта в синдикате с другими кредиторами. Проект включает в себя возобновление освоения крупнейшего в России месторождения вольфрама и молибдена в г. Тырныауз (Кабардино-Балкарская Республика), а также создание производства оксида вольфрама и оксида молибдена в г. Невинномысск (Ставропольский край)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект создания кластера подразумевает восстановление подземного рудника, строительство обогатительной фабрики и другой инфраструктуры в Тырныаузе. Ежегодно в Кабардино-Балкарии смогут перерабатывать 1,5 млн тонн руды, будет создано около 700 рабочих мест.

Кроме того, в Невинномысске планируют построить гидрометаллургический завод по переработке продукции обогатительной фабрики. Мощность по переработке оксида вольфрама составит 4,5 тыс. тонн, оксида молибдена - 1 тыс. тонн.

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