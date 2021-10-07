В Минприроды заявили о готовности к реализации стратегических инициатив по экологии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Утилизация затопленных судов, инвентаризация опасных объектов, введение новой концепции расширенной ответственности производителя, внедрение вторичных ресурсов в производство станут ключевыми задачами в рамках стратегических инициатив социально-экономического развития России в сфере экологии. Для этого потребуются новые законы, и Минприроды их уже разработало, сообщил глава министерства Александр Козлов.

В четверг правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года.

"В раздел "Экология" в рамках новых инициатив попали четыре [направления]. Первое - это генеральная уборка. Для нашей страны это очень важно, вред накоплен десятилетиями. Нам нужно убрать суда, которые видят люди, живущие вдоль побережья, которые также мешают судоходству, опасные скважины, вред в городах", - сообщил он журналистам.

По словам Козлова, для проведения генеральной уборки необходимы новые законы. Так, в ближайшее время правительство рассмотрит законопроект об ответственности собственников предприятия за утилизацию накопленного вреда после прекращения работы объекта. Важным этапом генеральной уборки также станет инвентаризация всех объектов.

Министр сообщил, что ключевым направлением инициативы, связанной с экономикой замкнутого цикла, станет введение новой концепции расширенной ответственности производителя и развитием системы внедрения вторичных ресурсов в производство. "Очень важный закон в рамках этой инициативы - расширенная ответственность производителя, о которой много сейчас говорят. Он изменит полностью отношение к товарам, к источникам будущих созданий мощностей. <…> Не менее важный вопрос - надо сделать так, чтобы отходы перерабатывались и могли использоваться во вторичном производстве. <…> И это все тоже, в том числе, требует изменений законодательства", - рассказал Козлов.

Министр отметил, что законопроект о вторичных материальных ресурсах уже обсуждается на площадке правительства. В ближайшее время он будет представлен в Госдуму. Третьей инициативой в разделе "Экология" стала политика низкоуглеродного развития, четвертой - геологоразведка. За реализацию климатической инициативы отвечает Минэкономразвития России, а не Минприроды, как за три остальные.