Владимирский врио губернатора намерен развивать перекрестный аудит с соседними регионами

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев планирует наладить практику проведения перекрестного аудита с другими регионами, в ходе которого управленцы будут давать взаимные рекомендации по развитию ряда отраслей.

"Было бы очень интересно провести перекрестный аудит системы здравоохранения. Мы знаем, что в некоторых регионах система здравоохранения развивается чуть лучше, у них больший запас прочности. У нас, может быть, чуть-чуть похуже. Свежий взгляд руководителя департамента или министерства регионального, например, Белгородской, Калужской, Рязанской и взаимные визиты позволили бы коллегам обменяться этим опытом, посмотреть, что реализуется более правильно. Например, построение регистратуры, обеспечение лекарственными средствами, логистика, маршрутизация движения больного и так далее", - сообщил Авдеев ТАСС в четверг.

Он также отметил, во Владимирской области в особом внимании нуждается сфера сельского хозяйства, потенциал которой в регионе "еще наполовину не реализован". Руководитель области хотел бы перенять опыт Орловской, Белгородской и Воронежской областей, которые добились в аграрной отрасли больших успехов.

"То же самое в отношении, к примеру, сферы туризма, которая для Владимирской области является ключевой. Не секрет, что в некоторых областях нет такого туристического потенциала, и у них эта сфера находится, к примеру, не в ведении экономического блока, а в сфере культуры, соцполитики и так далее, а для них это тоже важно - понять, как из затратной отрасли сделать отрасль прибыльную. И здесь, я думаю, Владимирская область была бы очень полезной", - отметил Авдеев.