В Екатеринбурге приостановили разработку проекта строительства второй ветки метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга приняли решение приостановить все работы по подготовке проектной документации для строительства второй ветки метро. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель главы города Андрей Корюков.

"Пока по метро мы приостановили все работы с точки зрения подготовки проектной документации", - сказал он.

Как уточнил замглавы, федеральный бюджет ориентирует Екатеринбург на развитие наземного электрифицированного транспорта. Поэтому основной упор городские власти делают на строительство трамвайных линий.

Вопрос создания второй ветки метро в Екатеринбурге обсуждается уже больше 10 лет, однако из-за дороговизны проект не удается реализовать. Его стоимость оценивается примерно в 90 млрд рублей.