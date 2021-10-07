АСИ поделится с Узбекистаном опытом внедрения рейтинга инвестклимата

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) поделится с Узбекистаном опытом внедрения национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе АСИ по итогам онлайн-встречи с руководством Агентства стратегического развития (АСР) Узбекистана, в которой также приняли участие представители российских регионов.

"Рада, что у нас появился серьезный, стратегический партнер в Узбекистане по важной для наших стран повестке. Мы готовы поделиться методологией и своим подходом к работе с рейтингом инвестклимата, а регионы расскажут, как они используют эти инструменты для улучшения процессов по предоставлению услуг и сервисов для предпринимателей, создавая меры поддержки бизнеса и систематизируя работу с ведомствами для увеличения инвестиций и создания новых рабочих мест", - сказала глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

Чупшева выразила надежду, что встреча станет основой для двусторонней работы по развитию кадрового и инвестиционного потенциала России и Узбекистана.

"У наших российских коллег есть огромный опыт и инструменты по оценке эффективности работы на местах. Рассчитываем, что опыт, методология, механизмы и инструменты наших российских коллег мы сможем внедрить в Узбекистане, и эти решения позволят нам повысить инвестиционную привлекательность как для национальных предпринимателей, так и для иностранных инвесторов", - отметил гендиректор АСР Узбекистана и первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Лазиз Кудратов, которого также цитирует пресс-служба.

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов выразил надежду, что мероприятие поспособствует укреплению двусторонних связей между АСИ и АСР. "Надеемся, что вы обменяетесь с нами тем опытом и знаниями, которые наработаны АСИ, и это позволит нам глубже ознакомиться с возможностями и наработками агентства, в том числе по оценке инвестиционной привлекательности регионов", - сказал Асадов, добавив, что возможности АСИ также можно использовать для расширения межрегионального диалога двух стран. Посол подчеркнул, что будет помогать взаимодействию двух агентств, а также российских и узбекских регионов.

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата с 2014 года составляет Агентство стратегических инициатив по поручению президента РФ. Рейтинг оценивает усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 году презентация рейтинга традиционного проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области и Башкирия.