Первое в России пассажирское речное судно на СПГ передали заказчику

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в передаче ключей и документов на пассажирское судно "Чайка-СПГ" заказчику. Подписание соглашения о передаче состоялось в рамках Петербургского международного газового форума, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"Рустам Минниханов принял участие в передаче ключей и документов на пассажирское судно "Чайка-СПГ", - сообщила Галимова. Соглашение о передаче судна АО "Холдинговая компания "Ак Барс" подписало с АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также с ООО "Газпром СПГ технологии".

Также президент Татарстана принял участие в передаче ключей и документов на другую технику, работающую на СПГ. "Первый экскаватор в России на СПГ - это разработка АО "РариТЭК Холдинг". Неоспоримые преимущества перед дизельной версией: высокие показатели экологичности, экономия на топливе в 2,5 раза, повышенный ресурс двигателя, снижение эксплуатационных затрат. Данная техника отлично подходит для эксплуатации даже в условиях крайнего Севера", - отметила Галимова.

Кроме того, по ее словам, на выставке представлен образец газомоторного трактора МТЗ "1221". "Эта техника также была передана заказчику", - сказала руководитель пресс-службы.

Первое в России речное пассажирское судно на СПГ "Чайка" построено Зеленодольским заводом им. А. М. Горького (входит в АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс"), проектант - АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Судно оборудовано системами кондиционирования и отопления, снабжено системой "Аудиогид" на пяти языках и имеет возможность курсировать под низкими мостами. Пассажировместимость судна - 170 человек, дальность плавания по запасам топлива - 400 км, автономность - 24 часа.