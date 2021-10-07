Экспортеры РФ получили доступ к витрине национального магазина на немецком филиале Amazon

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Почта России" и Российский экспортный центр (РЭЦ) открыли для экспортеров из РФ доступ к онлайн-витрине национального магазина на германском филиале Amazon. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр и "Почта России" открыли для российских экспортеров доступ к онлайн-витрине национального магазина на немецком филиале Amazon. На старте проекта свои товары на витрине разместят 18 российских компаний, которые представят более 350 товарных позиций, включая натуральную косметику, одежду и аксессуары, товары для дома и сада, детские товары, игрушки и товары для творчества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что срок доставки грузов "Почтой России" в Германию в среднем составит не более 3-5 дней с учетом таможенных операций. При этом доставка заказов с фулфилмент-склада компании в Берлине до конечного покупателя в Германии займет еще от 1 до 3 дней.

Кроме того, экспортеры получат помощь с сертификацией товаров и другими юридическими вопросами, работая через национальную витрину.

Уточняется, что организаторы витрины будут анализировать ассортимент и отбирать наиболее перспективные товары, локализовывать и адаптировать товарные карточки и другое.

"Поддержка российского экспорта - одна из наших ключевых задач. Мы стремимся создать для бизнеса, в особенности малого и среднего предпринимательства, максимально благоприятные условия для роста. Для этого мы развиваем новые цифровые сервисы, логистическую инфраструктуру и прорабатываем важные инициативы на законодательном уровне. Мы надеемся, что новый проект с Российским экспортным центром даст дополнительный толчок для развития экспорта из России в Европу", - отметил генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.

По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, размещение на онлайн-витрине национального магазина даст возможность завоевать доверие иностранных покупателей, а также найти надежного дистрибьютора, попасть на полку торговой сети за рубежом на перспективном европейском рынке. "Наша цель - сделать так, чтобы европейский потребитель выбирал российские товары за качество продукции и быструю доставку", - добавила она.

Уточняется, что в ближайшее время будут добавлены товары в категории "еда и напитки", на размещение которых необходимо получить отдельное разрешение на Amazon.