Минсельхоз КБР заявило, что валовой сбор плодов и ягод вырос в 3,5 раза за последние 6 лет

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Валовой сбор плодов и ягод в Кабардино-Балкарии (КБР) за последние шесть лет вырос в 3,5 раза, урожайность - более чем вдвое. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

"За годы реализации госпрограммы развития сельского хозяйства республика стала пилотным регионом по развитию интенсивного садоводства в России и уверенно занимает лидирующие позиции в этом направлении. <...> За последние шесть лет валовой сбор плодов и ягод в КБР вырос в 3,5 раза", - рассказал собеседник агентства.

Так, по его словам, в 2015 году во всех категориях хозяйств было собрано 145 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. А прошлый год стал рекордным по валовому сбору плодов и ягод - их собрано 517,3 тыс. тонн. Также значительно выросла урожайность - с 139,3 ц/га в 2015 году до 331,3 ц/га в 2020 году - в 2,3 раза. В текущем году планируется собрать свыше 530 тыс. тонн плодов и ягод.

Министр подчеркнул, что основная задача, стоящая перед отраслью, - обеспечение продовольственной безопасности государства. "Наращивая ежегодно объемы производства сельскохозяйственной продукции, в том числе плодово-ягодной, аграрии Кабардино-Балкарии вносят свой весомый вклад в продовольственную безопасность, стремясь тем самым круглый год обеспечивать население качественными отечественными продуктами питания", - добавил Сижажев.