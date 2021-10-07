В МЭР заявили, что достижение РФ углеродной нейтральности на данный момент не обсуждается

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России сняло с обсуждения в рамках подготовки низкоуглеродного развития вопрос достижения РФ углеродной нейтральности, сообщил журналистам представитель МЭР.

"Сегодня, поскольку стратегия [низкоуглеродного развития рассчитана] до 2050 г., мы точно понимаем, что к 2050 г. мы не станем углеродно-нейтральной страной. Мы примерно понимаем диапазон тех выбросов, которые мы будем иметь. Во-вторых, сейчас тот набор технологий, который нам предложен, в том числе и ведомствами, часть из них очень дорогие. Мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально снизить издержки в экономике и максимально добиться снижения выбросов и поглощения самыми эффективными технологиями. <...> Сейчас мы вопрос о [достижении углеродной] нейтральности пока сняли, досчитываем те варианты, которые есть", - сказал представитель министерства.

Он добавил, что вариант проекта стратегии внесен в правительство и продолжает дорабатываться Минэкономразвития. Текущая версия проекта содержит два возможных сценария низкоуглеродного развития, сообщил представитель министерства.

Он также выразил мнение о необходимости обновления энергетической стратегии с учетом энергоперехода. "Надо удлинять ее горизонт до 2050 года", - отметил представитель МЭР.

6 октября газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на документ, разосланный на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды, что новый вариант стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 г., предложенный Минэкономразвития, предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году и снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году. По данным издания, в проект стратегии заложены два сценария: целевой (интенсивный) и инерционный. Интенсивный сценарий предполагает рост выбросов до 2030 года лишь на 0,6% и их снижение на 79% от нынешнего уровня к 2050 году, достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году за счет таких мер снижения выбросов, как углеродное ценообразование, развитие зеленого финансирования, поддержка распространения сертификатов происхождения энергии и развитие системы публичной нефинансовой отчетности. При инерционном сценарии выбросы вырастут на 8% к 2030 году и на 25% к 2050 году.