МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Финансирование аграрных вузов в рамках "Приоритета 2030" составит более 20 млрд рублей до 2030 года. Об этом говорится в сообщении компании "Иннопрактика".

"Всего на развитие аграрных вузов в рамках "Приоритета 2030" будет направлено более 20 млрд рублей до 2030 года. Это поможет наращивать инновационный потенциал и готовить профессионалов, способных быстро адаптироваться под требования АПК и формировать устойчивую экономику", - отмечается в сообщении.

В "Иннопрактике" пояснили, что четыре российских агровуза получат гранты на развитие своих стратегических проектов, опередив многие другие университеты. Тема аграрного образования и науки, а также возможности построения карьеры в АПК обсуждались на Первом агротехнологическом форуме в рамках агровыставки "Золотая осень", организаторами которого выступили компания "Иннопрактика" и "Россельхозбанк".

"Аграрные вузы участвовали в отборе в программу "Приоритет 2030", разработанной Минобрнауки, наравне со всеми высшими учебными заведениями страны - и с классическими, и с отраслевыми. Свои стратегические заявки представили около 400 университетов, из которых победителями стали чуть более 100 - это очень высокий уровень конкуренции. А буквально на днях состоялся дополнительный конкурс на распределение специальной части гранта по "Приоритету 2030", куда также были отобраны вузы, подведомственные Минсельхозу. Совет по поддержке программ развития университетов поддержал неординарные проекты аграрных университетов, их стремление к прикладным научным исследованиям" - рассказал в ходе форума директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко.

Цель программы "Приоритет 2030" - сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.