Татарстан создает единую цифровую платформу рынка газомоторного топлива

ТАСС, 7 октября. Власти Татарстана работают над реализацией проекта по созданию единой цифровой платформы рынка газомоторного топлива. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на пленарном заседании Петербургского международного газового форума в четверг.

"В настоящее время в республике реализуется проект по созданию единой цифровой платформы рынка газомоторного топлива. Переход на цифровой формат позволит объединить всех участников рынка, упростить процедуру регистрации переоборудованных транспортных средств, обеспечить безопасность эксплуатации газомоторной техники", - сказал Минниханов.

По его словам, сегодня парк газомоторной автотехники в Татарстане превышает 10 тыс. единиц. "Потребление по прошлому году - 54 млн куб. м. В этом году мы должны выйти на 65 млн", - сказал Минниханов.

По данным пресс-службы президента Татарстана, республика входит в ТОП-5 по уровню развития рынка газомоторного топлива. Динамика приобретения и переоборудования техники на газ с 2010 года выросла с 509 единиц до 10 083 единиц.