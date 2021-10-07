Росатом отправил очередной комплект оборудования для АЭС в Бангладеш

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Росатом отправил очередной комплект крупнотоннажного оборудования для АЭС "Руппур" (Народная Республика Бангладеш). Об этом сообщила в четверг пресс-служба АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома).

"Волгодонский филиал АО "АЭМ-технологии" (входит в Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства атомного реактора для второго энергоблока строящейся в [Народной] Республике Бангладеш АЭС "Руппур", - говорится в сообщении. Общий вес оборудования превышает 210 т.

С площадки волгодонского завода "Атоммаш" оборудование отправилось автомобильным транспортом в Санкт-Петербург. Оттуда на корабле груз доставят в Народную Республику Бангладеш. Водный путь составит около 14 тыс. км.

АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма, в 160 км от столицы Народной Республики Бангладеш города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет.