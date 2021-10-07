ММК оценил эффект от акциза на сталь в примерно $200 млн

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) оценивает эффект от введения акциза на жидкую сталь для компании примерно в $200 млн, сообщила директор по финансам, член правления компании Мария Никулина в ходе вебкаста, организованного BCS Global Markets.

"Потенциальное влияние на ММК от введения акциза в первую очередь зависит от цен, которые мы будем наблюдать в ближайшее время. Но ориентировочно мы можем назвать, это порядка $200 млн", - сказала Никулина.

Правительство предложило ввести с 2022 года акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Это следует из текста проекта федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенного в Госдуму в сентябре.

По данным ценового агентства Fastmarkets, на 4 октября экспортная цена на стальной сляб из СНГ составляла $670-680 за тонну на базисе FOB Черное море.

ММК не планирует менять свою стратегию вследствие изменения налогообложения отрасли, отметила Никулина. "Наша стратегия капитальных инвестиций озвучена до 2025 года, у нас есть пул проектов, которые мы реализуем, менять программу нашу не планируем", - сказала директор по финансам сталелитейщика.