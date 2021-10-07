Совокупный госдолг Украины превысил $90 млрд

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Совокупный государственный долг Украины превышает $90 млрд, и правительство работает над его реструктуризацией. Об этом сообщил в четверг премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины - чуть более $90 млрд", - цитирует его украинское издание "Фокус". Премьер-министр добавил, что в соответствии с принятой стратегией правительство намерено увеличить внутренние заимствования с одновременным сокращением внешнего долга.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" ранее заявляли, что в 2020 году государственный долг Украины вырос с 50,3% до 60,8% от ВВП. При этом проект бюджета Украины на 2022 год предусматривает, что госдолг будет на уровне 64,6% от ВВП.