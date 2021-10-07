Губернатор Ленобласти заявил, что газозаправочную инфраструктуру построят равномерно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Газозаправочные станции будут строиться равномерно по всей территории Ленинградской области. Это даст возможность заправлять транспорт с комфортом и будет способствовать развитию рынка газомоторной топлива, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко на пленарном заседании X Петербургского международного газового форума.

"Если мы хотим развивать рынок, переводить транспорт на газ - мы должны дать возможность транспорту с комфортом заправляться, а не локализовывать движение транспорта, привязываясь к ведомственной заправке или к определенной заправке на территории. <…>.Сегодня мы не делим область на районы ближе к центру Санкт-Петербурга, дальше от центра, - мы понимаем, что станции должны строиться равномерно, охватывая всю территорию Ленинградской области", - сказал он.

Глава региона отметил, что с 2018 года объем потребления газомоторного топлива в регионе увеличился в 2,5 раза.

Ленинградская область стимулирует перевод транспорта на газ: ставка транспортного налога для владельцев такого транспорта снижена на 50%. "Сейчас мы задумываемся вообще, может быть, обнулить эту ставку", - отметил Дрозденко. Перевозчики, имеющие транспорт на газомоторном топливе, получают дополнительные баллы при участии в конкурсах на право перевозок пассажиров. Также областной закон предоставляет возможность получить земельные участки для строительства объектов газозаправочной инфраструктуры без проведения торгов.

Регион субсидирует развитие газозаправочной инфраструктуры. Выделено более 1 млрд рублей на эти цели, в том числе 230 млн рублей на программу льготного переоборудования транспорта, рассказал глава региона.

Ленинградская область с 2019 года участвует в качестве пилотного региона в реализации программы развития рынка газомоторного топлива.