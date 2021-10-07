Вучич заявил об огромном значении "Балканского потока" для энергобезопасности Сербии

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") имеет огромное значение для развития и энергетической безопасности Сербии. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич во время переговоров с вице-премьером РФ Юрием Борисовым в Белграде.

"Разговаривая о сегодняшнем глобальном энергетическом кризисе, президент Вучич оценил, что в этом контексте газопровод, связывающий Болгарию и Венгрию через территорию Сербии, имеет огромное значение для Сербии не только в смысле привлечения инвестиций и развития промышленного производства, но и в смысле энергетической безопасности страны, - говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера. - Собеседники выразили убежденность, что сотрудничество с Российской Федерацией в этой области поспособствует надежному снабжению [Сербии] газом, но также и большей эффективности в транспортировке газа при соблюдении самых высоких экологических стандартов". "Президент Вучич и вице-премьер Борисов разговаривали о конкретных предложениях по будущему сотрудничеству в области инфраструктуры и энергетики, а также в других областях", - отмечается в документе.

Вучич поблагодарил Борисова за вклад в развитие российско-сербских отношений, а также передал ему поздравительное письмо для президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения. Сербский лидер считает, что стратегические отношения Москвы и Белграда находятся на исключительно высоком уровне. Собеседники также констатировали успешную реализацию совместных инфраструктурных и энергетических проектов.

В свою очередь Борисов заявил, что политические и экономические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне в новейшей истории, подчеркнув высокое развитие торговых отношений и выразив заинтересованность российской стороны в большем экспорте сербских товаров и услуг на российский рынок. В ответ Вучич согласился, что экспортный потенциал сербских товаров на российском рынке не до конца использован, и повторил, что Сербия готова формировать совместные сербско-российские компании для экспорта товаров на третьи рынки, говорится в сообщении.

В настоящий момент Сербия и Россия ведут переговоры по новому долгосрочному газовому контракту. Ранее Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.

Ранее глава сербского государства сообщал, что на встрече с Борисовым передаст президенту России Владимиру Путину просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. Он высказал мнение, что энергетический кризис в Европе вызван тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Вучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" было умным шагом, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.