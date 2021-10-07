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Совет директоров "Газпрома" 19 октября рассмотрит изменения инвестпрограммы на 2021 год

Корректировка инвестпрограммы связана с увеличением инвестиций в приоритетные газотранспортные и добычные проекты "Газпрома"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 19 октября рассмотрит внесение изменений в инвестпрограмму и бюджет на 2021 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее в сентябре правление ПАО "Газпром" одобрило повышение объема инвестиций на 2021 год на 282,845 млрд рублей по сравнению с редакцией программы декабря 2020 года - до 1,185 трлн рублей. Корректировка инвестпрограммы связана с увеличением инвестиций в приоритетные газотранспортные и добычные проекты "Газпрома".

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