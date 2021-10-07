Ставрополье направит на поддержку производства зерновых почти 500 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Ставропольский край впервые получит около 500 млн рублей федеральных средств на поддержку производителей пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"Почти полмиллиарда рублей выделено Ставрополью на поддержку производства и реализации зерновых культур", - говорится в сообщении. Отмечается, что величина финансирования рассчитана из объема полученной продукции. В пресс-службе министерства сельского хозяйства края ТАСС уточнили, что это новый вид государственной поддержки.

"Целевой индикатор, предусмотренный министерством сельского хозяйства России для Ставрополья, составляет 600 тыс. т реализованных в 2021 году зерновых культур собственного производства. Возмещение затрат будет рассчитываться по ставке на 1 тонну. На субсидию смогут претендовать товаропроизводители, которые на дату объявления конкурса показали затраты на производство и реализацию зерна, включая расходы текущего года на удобрения, хранение, транспортировку и покупку семян. Совокупная господдержка составит до 50% объема затрат", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным управления, в 2021 году при общем валовом сборе зерна в 8,6 млн т Ставрополье закроет внутреннее потребление в объеме 2,6 млн т, а оставшиеся 6 млн сможет реализовать преимущественно в экспортно-ориентированном направлении. Традиционно основные показатели по продаже зерновой продукции приходятся на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи). Затем идут кукуруза, ячмень и другие сельхозкультуры.