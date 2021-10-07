Два предприятия Ставрополья получили займы от ФРП на закупку оборудования для маркировки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Два предприятия Ставропольского края по производству минеральной воды получили займы от Фонда развития промышленности (ФРП) (Группа ВЭБ.РФ) по специализированной программе "Маркировка товаров". В рамках нее предоставляется льготное заемное финансирование на закупку оборудования для маркировки товаров. Об этом сообщила пресс-служба ФРП в четверг.

"Также девяти компаниям одобрены займы ФРП по специализированной программе "Маркировка товаров". <…> "Ессентукский завод минеральных вод на КМВ" из Ставропольского края - на 7 млн рублей, "Тэсти" из Ставропольского края - на 9,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также займы от ФРП по программе "Маркировка товаров" получили фармацевтический завод в Свердловской области, предприятия по производству минеральных вод из Ивановской и Кемеровской областей, два молочных завода из Краснодарского края и один из Магаданской области, а также ликероводочный завод из Мордовии.

Ранее в четверг сообщалось, что ФРП выдал регионам Северо-Кавказского федерального округа льготные займы по 19 проектам на 4,6 млрд рублей. В Кабардино-Балкарии, в частности, поддержаны два проекта по борьбе с коронавирусом на 380 млн рублей.

Фонд развития промышленности предлагает льготные условия финансирования предпринимателям через предоставление целевых займов сроком до пяти лет в объеме от 5 млн рублей. Также оказывает консультационную и организационную поддержку по привлечению федеральных мер поддержки на реализацию проектов.