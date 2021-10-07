Молочную ферму на 2,8 тыс. голов планируют построить в Тверской области

ТАСС, 7 октября. Правительство Тверской области и компания "Рассвет" на Российской проходящей агропромышленной выставке "Золотая осень" подписали соглашение о строительстве молочно-товарной фермы на 2,8 тыс. голов. Объем инвестиций в проект составит не менее 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Тверская область на 23-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" подписала соглашение с ООО "Рассвет" о создании на территории региона молочно-товарной фермы на 2800 голов. Объем привлеченных инвестиций составит не менее 3 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

О сроках реализации проекта на данный момент не сообщается. В пресс-службе отметили, что также в раках агропромышленной выставки заключен договор с компанией "Развитие Девелопмент" о строительстве минизавода по производству органических удобрения, объем вложений составит более 200 млн рублей. Подписано соглашение с тверским филиалом Россельхозбанка по вопросам укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере АПК.

В Тверской области, по словам губернатора Игоря Рудени, сейчас реализуются 13 инвестиционных сельскохозяйственных проектов с общим объемом вложений более 48 млрд рублей, предполагается создание 2,8 тыс. рабочих мест. "К ним до 2026 года добавится еще восемь инвестпроектов с объемом вложений свыше 12 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест. Таким образом, к 2026 году планируем ввести не менее 3,5 тыс. новых рабочих мест в АПК", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2021" - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке - в парке "Патриот" (Московская область). В выставке принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России.