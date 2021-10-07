В Пятигорске более 100 человек примут участие в конференции крупнейших компаний СКФО

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. XI конференция крупнейших компаний СКФО "Устойчивое развитие СКФО: точки роста" соберет в Пятигорске 15 октября более 100 участников. Об этом сообщили журналистам организаторы конференции.

"15 октября в Пятигорске региональный аналитический центр "Эксперт Юг" проводит XI конференцию крупнейших компаний СКФО "Устойчивое развитие СКФО: точки роста". Участниками станут представители региональной и муниципальной власти, топ-менеджеры малых, средних и крупных предприятий СКФО, представители финансового сектора, бизнес-организаций, экспертного сообщества, СМИ. Всего - 100-120 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конференция организуется как публичная площадка для согласования стратегий региона и бизнеса на базе целей устойчивого развития. Участники обсудят точки роста в экономике региона, а также то, как меняется инвестиционный портфель регионов и его восприятие инвесторами.

"Аналитический центр "Эксперт Юг" в 2021 году провел исследование о вовлеченности южнороссийского бизнеса в реализацию целей устойчивого развития ООН (ЦУР), а также ежегодное исследование крупного бизнеса СКФО - итоги исследований будут представлены на конференции", - отмечается в пресс-релизе.