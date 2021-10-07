Власти Карелии поддержат проект строительства первого пятизвездочного отеля в регионе

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 октября. /ТАСС/. Инвестиционный проект строительства первого в Карелии пятизвездочного отеля с яхт-клубом и горнолыжной базой получит поддержку корпорации развития республики. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Иностранный инвестор планирует строительство в республике пятизвездочного отеля с сопутствующей инфраструктурой, строительство яхт-клуба и спортивной базы с горнолыжным склоном. <…> По итогам совещания инвестиционный проект принят на сопровождение в АО "Корпорация развития Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканского ведомства, сейчас в регионе нет ни одной гостиницы уровня "пяти звезд". Инвестор, который имеет опыт в турбизнесе, в том числе построил сеть отелей в Грузии и Турции, планирует вложить более 1,5 млрд рублей в карельский туркомплекс. В поиске места для него предпринимателю будет помогать корпорация развития Карелии.

"Инвестор высоко оценил перспективы развития туристической отрасли Карелии. <…> В рамках инвестпроекта предусмотрено создание более 215 новых рабочих мест", - добавили в Минэкономразвития региона.

В 2021 году Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что Карелия столкнется с дефицитом мест размещения туристов. Одним из шагов для решения этой проблемы стало введение в регионе пятилетних каникул по налогу на имущество для инвесторов, построивших в республике гостиницы, хостелы или другие места размещения. Власти также рассматривают возможность отмены муниципального земельного налога для подобных проектов.