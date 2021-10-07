Власти Ставрополья намерены поддержать проекты "Лукойла" в регионе

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 7 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют предоставить необходимую инфраструктуру и налоговые преференции проектам компании "Лукойл". Об этом сообщил в четверг журналистам и. о. первого зампреда правительства края Андрей Хлопянов.

"Край ставит перед собой амбициозные задачи - увеличение промышленного производства, что повлечет за собой увеличение количества рабочих мест, налоговые поступления, развитие социальной сферы и так далее. Мы видим в компании "Лукойл" надежного партнера, за 30 лет совместной работы есть серьезная отдача. От края будут предоставлены преференции, это касается налогов, инфраструктуры, которую мы должны создать, чтобы передовой компании было комфортно в Ставропольском крае", - сказал он.

Ранее глава компании Вагит Алекперов сообщил журналистам, что "Лукойл" планирует создать на территории Ставрополья крупный газохимический кластер. В четверг в рамках программы развития завода "Ставролен" в Буденновске началось строительство второго комплекса газоперерабатывающей установки.

ООО "Ставролен" - нефтехимическое предприятие, один из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена. С 1998 года является дочерней структурой ПАО "Лукойл". Предприятие производит полиэтилен, полипропилен, бензол, винилацетат.