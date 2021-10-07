Межрегиональный инвестиционный форум ТПП РФ планируется в Рязани в 2022 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Первый межрегиональный инвестиционный форум Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ планируется провести в Рязани в 2022 году. Об этом на презентации инвестиционного потенциала Рязанской области сообщил глава ТПП РФ Сергей Катырин.

"У Рязанской области большой инвестиционный потенциал, который регион активно развивает, привлекает новых инвесторов и наращивает свой инвестиционный портфель. Мы предполагаем, что Рязань в следующем году может стать местом проведения межрегионального инвестиционного форума Торгово-промышленной палаты", - сказал он.

Катырин отметил, что мероприятия форума позволят рассмотреть механизмы взаимодействия федеральных и региональных органов власти с бизнесом и механизмы привлечения инвестиций в регионы России. Форум даст возможность коллегам из различных субъектов обменяться опытом и упрочить сотрудничество.

"Форум, который проведет область и Торгово-промышленная палата Российской Федерации, конечно, привлечет большое внимание, приедут потенциальные партнеры, конечно, нам это даст новые возможности", - сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.