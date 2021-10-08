В Магаданской области направят 30 млн рублей на поддержку туристических проектов

ТАСС, 8 октября. Власти Магаданской области направят из бюджета региона 30 млн рублей на поддержку местных туристических проектов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"[Губернатор Магаданской области] Сергей Носов одобрил выделение 30 млн рублей на поддержку туристических проектов в Магаданской области", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По данным областных властей, на эти деньги туроператоры реализуют инфраструктурные и инженерные проекты, направленные на улучшение сервиса и повышение доступности туристических услуг.

"Сейчас такое время, пандемия, основной упор в туризме делается именно на внутренние направления. Люди больше отдыхают в России, Дальний Восток является одним из самых популярных мест для проведения отпусков, нужно этим пользоваться. Магаданская область имеет большой потенциал, она интересна туристам и местным жителям, здесь много уникальных, например, природных маршрутов и не только", - прокомментировали ТАСС в правительстве области.

Развитие внутреннего туризма - среди задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.