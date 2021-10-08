Тверская область намерена расширить посевные площади льна на 17%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют увеличить посевные площади льна-долгунца на 1-2 тыс. га благодаря вовлечению новых компаний в производство этой культуры на территории региона. Таким образом, площади посевов будут увеличены больше, чем на 17%. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Константин Каравайный в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень".

Тверская область занимает второе место в России по площадям посевов, которые составляют 5,8 тыс. га, а также по валовому сбору льна-долгунца - 5,2 тыс. тонн.

"Мы подписывали дополнительное соглашение еще, кроме молочного животноводства, по вовлечению компании "Румелко" (профиль - мясная продукция и растениеводство, прим. ТАСС) в посевооборот по <...> льну. Потому что Тверская область традиционно являлась лидирующей областью, территорией по возделыванию льна по площадям и по производствам. По крайней мере с некоторыми компаниями мы договариваемся и рассматриваем возможность выйти на 1-2 тыс. гектаров", - сказал он, не уточнив сроки реализации соглашения.

Как добавил Каравайный, до 2023 года в регионе также будут реализованы сельхозпроекты, самыми крупными из которых является строительство молочного комплекса на 20 тыс. голов и молочного завода в Бежецком районе, который позволит создать порядка 2 тыс. новых рабочих мест.

Благодаря реализации новой региональной программы развития льняного комплекса региона на 2021-2026 годы планируется рост посевных площадей льна-долгунца, валового сбора и экспорта, увеличение налоговых поступлений в бюджет. В регионе действует 11 льносеющих хозяйств, пять льнозаводов, льнокомбинат и льночесальная фабрика. Объем поддержки отрасли в Тверской области в 2020 году составил 85,7 млн рублей.