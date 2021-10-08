Главный путепровод в центре Барнаула реконструируют за 2,6 млрд рублей до конца 2023 года

БАРНАУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Главный путепровод в Барнауле реконструируют до конца 2023 года за 2,6 млрд рублей для того, чтобы увеличить его пропускную способность на 30%. В настоящее время на путепроводе, соединяющем две части города, скапливаются длинные транспортные заторы, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Алтайского края со ссылкой на Минэкономразвития региона.

"Путепровод на проспекте Ленина через железнодорожные пути является одним из главных транспортных объектов Барнаула, который соединяет две части города. В часы пик здесь концентрируется большое количество автомобилей и создаются заторы. Реконструкция путепровода будет профинансирована за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. В 2022-2023 годах на эти цели будет направлено 2,6 млрд рублей. Это позволит увеличить пропускную способность на этом участке на 30%", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на путепроводе предполагается организовать шесть полос для движения, а также обустроить два тротуара шириной 2,25 метра. Реконструкция путепровода потребует полностью перекрыть движение на нем до 2023 года. Это станет существенной проблемой, так как по путепроводу проходят 25 маршрутов общественного транспорта, которые ежедневно совершают более 2,8 тыс. рейсов. Предполагается, что движение будет организовано на проспекте Калинина, который станет основным путем перераспределения потока в центральную часть города. Для организации движения трамваев планируется построить трамвайное разворотное кольцо с введением пересадочных тарифов.

Кроме того, в ближайшие годы с помощью средств инфраструктурного кредита в Барнауле планируют решить вопрос транспортной доступности в поселок Южный, где жилищное строительство сдерживается ограничениями по пропускной способности дорог. "На пересечении Южного и Змеиногорского трактов проектируется двухуровневая транспортная развязка, строительство которой будет осуществляться за счет привлечения инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1 млрд 450 млн рублей", - подчеркнули в пресс-службе.

На реализацию 15 проектов с помощью средств инфраструктурных кредитов Алтайский край получит 9 млрд 274 млн рублей. В числе проектов, которые одобрены для получения инфраструктурных кредитов, строительство животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики, горнолыжного курорта и пантолечебницы. Поступление инфраструктурных бюджетных кредитов в 2022-2023 годах позволит привлечь средства частных инвесторов на реализацию проектов в размере более 32 млрд рублей. В целях обеспечения реализации проектов планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов в объеме 500 млрд рублей регионам на развитие инфраструктуры.