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На границе России и Казахстана модернизируют пять автомобильных пунктов пропуска

В Минтрансе отметили, что между странами функционируют 30 автомобильных, 19 железнодорожных и один речной пункт пропуска

МОСКВА, 8 октября./ТАСС/. Минтранс РФ проработал возможность финансирования модернизации пяти автомобильных пунктов пропуска на границе с Казахстаном, сообщается в пресс-релизе министерства по итогам встречи первого заместителя министра транспорта РФ Андрея Костюка с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бериком Камалиевым.

"Минтрансом России проработана возможность финансирования модернизации пяти автомобильных пунктов пропуска. Ранее денежные средства были также заложены на пункт пропуска Сагарчин. Таким образом с 2022 по 2026 годы будут модернизированы пункты пропуска Озинки, Маштаково, Илек, Караузек и Бугристое", - говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что между Россией и Казахстаном функционирует 50 пунктов пропуска - 30 автомобильных, 19 железнодорожных и один речной. В период до 2024 года предусмотрена реконструкция автомобильного пункта пропуска Сагарчин в Оренбургской области.

Стороны во время встречи отметили и необходимость проработки вопроса увеличения количества международных авиарейсов между Россией и Казахстаном.

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